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1 Октября , 14:34

На улицы Уфы вышли трамваи PESA

На транспортные линии Уфы вышли первые трамваи PESA польского производства, которые поступили в столицу Башкирии из Москвы. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в администрации муниципалитета. Известно, что трамваи обслуживают пассажиров на маршруте № 5.

«Событие приятное, но немного быстрее нужно организовывать их доставку. Наша задача, чтобы 15 трамваев в течение месяца были уже на линии, до 1 ноября. Спасибо Москве, спасибо мэру Сергею Семеновичу Собянину, очень приятно, что такой подарок мы получили», — сказал градоначальник.

По словам Мавлиева, следующим этапом станет создание в городе полноценной трамвайной сети.

«С Главой Башкирии мы обсуждали вопрос создания полноценной трамвайной сети без открытых грунтов, чтобы она была ровная и понятная. Весной следующего года планируем заключать контракты на реконструкцию трамвайных сетей. Благодаря этому мы в том числе расширим наши дороги», — отметил мэр Уфы.

Напомним, электротранспортом в Уфе за 2023 год перевезено более 15 млн человек, из них троллейбусами 7,8 млн, трамваями 7,5 млн человек. В 2024-м за семь месяцев эта цифра составила более 7,7 млн пассажиров.

«Сейчас принимаем решение – сами, своими деньгами, зайдем на организацию трамвайных линий. Потому что все-таки в южной части, видите, все разбито вокруг трамвайных путей. Надо что-то придумывать и потихонечку изыскивать средства. А потом уже будем пополнять новыми трамваями. Нам Москва выдала очень хорошие трамваи, они уже пришли. Будем пока их ставить на рельсы», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Всего в столицу республики передадут 69 московских вагонов.

Автор:Иван Вавилов
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