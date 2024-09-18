Власти Уфы ответили на вопрос о будущем многосекционных трамваев из Москвы

Администрация Уфы прокомментировала ИА «Башинформ» вопрос о возможных сложностях в эксплуатации поступивших из Москвы многосекционных трамваев польского производства модели Pesa Fokstrot. Они передаются бесплатно, получатель оплачивает только перевозку до нового места работы. Всего в столицу республики передадут 69 московских вагонов.

В ряде тематических блогов и СМИ высказывалось мнение, что в Уфе могут возникнуть проблемы с эксплуатацией модели Pesa из-за проблем с запчастями иностранного производства. Высказывалась точка зрения, что причина передачи городу относительно нового и современного транспорта выпуска 2014 года связана, прежде всего, со сложностями его технического обслуживания и ремонта.

Как пояснили уфимские власти, «основные запасные части и расходные материалы для модели Pesa Fokstrot производятся в России». Они также отметили, что многосекционные трамваи в Москве «не списывались, а были отстранены от эксплуатации в связи с унификацией парка трамваев и переходом на гарантийное сервисное обслуживание (контракты жизненного цикла) на весь срок их эксплуатации».

Другой проблемный аспект в публикациях блогеров и СМИ связан с состоянием трамвайных путей Уфы, якобы не пригодных для европейских трамваев. По данным уфимской мэрии, уже поступившие московские вагоны прошли успешный пробный пробег по маршруту № 5 «Улица Пушкина – Госцирк», где все они и будут работать. При этом была отмечена необходимость капитального ремонта путей и их приведение в нормативное состояние. В настоящее время такая работа уже ведется. Производятся частичная замена шпал, ремонт стыков, установка путевых тяг.

Отметим, что в настоящее время трамвайный парк Уфы насчитывает 148 единиц, из которых эксплуатируется только 86. Средний возраст вагонов составляет 37 лет, средняя степень износа - 98 %. Поступление сразу 69 современных многосекционных трамваев, которые будут работать на самом востребованном городском маршруте, позволит резко улучшить общую ситуацию с трамвайными перевозками и увеличит популярность этого вида транспорта у пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Уфе трамваи получают новую окраску к 450-летию города.