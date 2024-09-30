В Башкирии сотрудники ГАИ массово проверят водителей автобусов на нарушения ПДД

В Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Автобус». Как пояснил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, сотрудники ГАИ будут уделять особое внимание обеспечению исполнения водителями автобусов требований безопасности дорожного движения, проверкам технического состояния транспортных средств, контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей.

«Главная задача — забота о безопасности пассажиров, предпочитающих общественный транспорт. Водители автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки, должны понимать, что несут большую ответственность за безопасность своих пассажиров», — отметил начальник ведомства.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, так как усилия госавтоинспекторов направлены на сохранение жизни и здоровья людей.

Ранее в Башкирии во встречном ДТП погибли двое водителей.