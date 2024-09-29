В Башкирии во встречном ДТП погибли двое водителей

В Башкирии полицейские выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Янаульском районе. По оперативной информации, накануне в десятом часу вечера на 39 км автодороги Нефтекамск — Янаул 20-летний местный житель за рулем «Лада Приора» столкнулся со встречным автомобилем «Рено Сандеро».



В результате столкновения оба водителя погибли на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Башкирии погиб 17-летний подросток.