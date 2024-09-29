В Башкирии в ДТП погиб 17-летний подросток

Смертельной ДТП произошло накануне вечером на 19 км автодороги Тастуба-Метели-Красноуфимск в Дуванском районе. По предварительным данным, 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения, за рулём автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.



«В результате дорожной аварии подросток, находившийся за рулем, и его пассажир с тяжёлыми травмами были доставлены в районную больницу. Через несколько часов водитель скончался», — сообщили в пресс-службе ГАИ по РБ.



По факту ДТП начато разбирательство.

Ранее в Уфе после столкновения с самосвалом погиб пассажир легковушки.