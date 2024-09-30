В Башкирии с 1 октября стартует месячник гражданской обороны

В Башкирии с 1 по 31 октября состоится месячник гражданской обороны. Как информировал «Башинформ», мероприятия проводятся для формирования единого подхода к организации и ведению гражданской обороны на территории Башкортостана, повышения ее роли в обществе.

Так, в Уфе на предприятиях, организациях и объектах жизнеобеспечения города пройдут тренировки, где будут развернуты элементы гражданской обороны и защиты в ЧС: аварийно-спасательные и нештатные формирования, пункты санитарной обработки, посты радиационного и химического наблюдения, сборные эвакуационные пункты. На объектах с массовым пребыванием людей пройдут тренировки по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях и пожарах.

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, в эти дни Уфа также примет участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. 4 октября, в День гражданской обороны России, в общеобразовательных учреждениях столицы пройдут Всероссийские открытые уроки по основам безопасности и защиты Родины. Кроме того, в течение месячника для уфимских школьников будут проводиться классные часы, а также организованы дни открытых дверей в поисково-спасательном отряде и единой дежурно-диспетчерской службе Уфы.