В Башкирии в октябре пройдет месячник гражданской обороны

В Башкирии с 1 по 31 октября состоится месячник гражданской обороны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из распоряжения следует, что месячник проводится для формирования единого подхода к организации и ведению гражданской обороны на территории Башкортостана, повышения ее роли в обществе. Госкомитету РБ по ЧС до 16 сентября поручено разработать и направить в ведомства и муниципалитеты план проведения данного мероприятия. До 8 ноября они должны отчитаться о том, как на местах прошел месячник гражданской обороны.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии проведут масштабную инвентаризацию защитных сооружений.