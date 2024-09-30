В Башкирии прогнозируется по-осеннему прохладная погода

По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит +19, +24°.

Во вторник, 1 октября, также без осадков. Ветер южный с переходам на северный, северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Столбики термометров ночью покажут +3, +8°, днем +17, +22°.

В среду, 2 октября, без осадков. Ветер южный с переходам на северный, северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, +6°, в северных и горных районах до -4°, днем +12, +17°.

Ранее МЧС по Башкирии предупреждало о заморозках и чрезвычайной пожароопасности.