МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках и чрезвычайной пожароопасности

В Башкирии 30 сентября прогнозируются опасные метеорологические явления. По данным МЧС по РБ, в отдельных южных районах республики ожидается чрезвычайная пожароопасность, ночью по юго-востоку заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°.

Завтра прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°, местами до +2°, по юго-востоку заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем +19, +24°. На автодорогах видимость хорошая.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что последние дни сентября в Башкирии будут теплыми.