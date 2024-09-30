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30 Сентября , 15:34

В Башкирии первичную медпомощь оказывают 75 поликлиник

Замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина в программе «Честно говоря» сообщила, что в республике 75 поликлиник оказывают жителям первичную медико-санитарную помощь.

«В рамках модернизации первичного звена здравоохранения мы оснастили наши центральные районные больницы и городские больницы цифровыми рентгенами для диагностического обследования на месте, пока за исключением Уфы. У нас сформирована централизованная сеть лабораторной диагностики, во всех 75 поликлиниках обеспечиваем взятие исследований и направляем в лаборатории», — отметила гостья прямого эфира БСТ.

При этом, по данным эксперта, во всех медучреждениях организованы кабинеты для приема пациентов с температурой через отдельный вход и с разделением потоков людей.

Ранее стало известно, что первые обновленные поликлиники Уфы откроются в октябре.

Автор:Иван Вавилов
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