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3 Сентября , 13:42

Первые обновленные поликлиники Уфы откроются в октябре

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Уфе первые обновленные поликлиники по региональной программе модернизации учреждений здравоохранения столицы откроются уже в октябре. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Напомним, региональная программа стартовала в 2023 году. Она рассчитана на 6 лет с общим объемом финансирования 8 млрд рублей.

Модернизация предполагает полный цикл работ: ремонт и техническое переоснащение. Впервые в Уфе запланировано масштабное переоснащение медицинским оборудованием больниц и поликлиник, в том числе предстоит замена тяжелой техники. Также планируется оснащение серверами, автоматизированными рабочими местами и современной мебелью.

Отметим, что капитальный ремонт проводят по единому дизайн-проекту, разработанному для всех детских и взрослых поликлиник республики.

Автор:Ляйсан Закирова
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