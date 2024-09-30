Уфа вошла в число лидеров РФ по климатической повестке

Уфа вошла в число лидеров климатической повестки среди городов-миллионников России по результатам исследования «Климатическая повестка городов России», подготовленного правительством Москвы. Презентация аналитического доклада прошла на Российской энергетической неделе — 2024.

В городской местности проживает около 75% населения России, в том числе треть — в крупных городах с населением более 500 тыс. человек, говорится в исследовании. Эксперты оценивают работу 36 крупных городов России по пяти ключевым направлениям, влияющим на интенсивность выбросов парниковых газов: производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы.

Уфа вошла в Топ-5 городов-миллионников по зеленым пространствам и работе с отходами.

Как отмечается в докладе, на одной из пяти расположенных в городе теплоэлектроцентралей, Уфимской ТЭЦ-4, в качестве топлива, помимо природного газа, используется нефтяной попутный газ (ПНГ), который является побочным продуктом нефтедобычи на башкирских месторождениях. Таким образом, ТЭЦ участвует в процессе утилизации ПНГ, которая является альтернативой неэффективному и наносящему вред экологии сжиганию газа на факельных установках непосредственно на месторождениях.

В пятёрку лидеров среди городов-миллионников по сумме всех критериев вошли Москва, Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Как ранее сообщал Башинформ, в рамках акции «Зелёная Башкирия» в Уфе в минувшие выходные высадили 1002 кустарника и 644 дерева — липы, рябины, берёзы и ели.