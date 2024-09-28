В Уфе высадили 644 дерева и свыше тысячи кустарников

В Уфе в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» высадили 644 дерева и 1002 кустарника, информирует мэрия столицы. Большинство из них — липы, рябины, березы и ели.

Кроме того, в городе появились новые аллеи на транспортном пересадочном узле станции «Черниковка» в Калининском районе, на улице Октябрьской революции (от Цурюпа до Ленина) в Кировском районе, на проспекте Октября (от бульвара Саид-Галиева до Южного проезда) в Октябрьском районе, на Водонапорной башне в Ленинском районе. Также в Демском районе горожан и гостей будет радовать Аллея детства, а в Советском — Аллея гортензий.

Всего в Башкирии по итогам масштабной акции высажено 4 тыс. деревьев-крупномеров и свыше 15,6 тыс. саженцев и кустов.