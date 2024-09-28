В ходе акции «Зеленая Башкирия» высадили 4 тысячи крупномеров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал об итогах акции «Зеленая Башкирия». По данным руководителя республики, в ходе масштабного экологического мероприятия высадили 4 тысячи деревьев-крупномеров., а также свыше 15,6 тыс. саженцев и кустов. Кроме того, в городах и районах региона появилась 51 новая тематическая аллея.

Как отметил Радий Хабиров, участниками акции стали 36 тыс. человек, среди которых люди самых разных интересов, профессий и возраста. Например, в Белорецке памятное дерево на площадке возле ЗАГСа высадили молодожены Сергей и Серафима Хомяковы. К ним присоединились Мустафа и Таскира Харисовы, отметившие недавно золотую свадьбу.

«Я всегда прошу коллег подходить к работе комплексно. Поэтому главная наша задача в рамках этой акции — не просто посадить деревья. Мы создаем современный облик городов и сел, закладываем комфортные общественные пространства для наших жителей. „Зеленую Башкирию“ мы проводим каждый год, весной и осенью. С 2019 года уже посадили 170 тысяч крупномеров, более 1,5 млн саженцев и кустов, сформировали более 800 новых тематических аллей. Благодарю каждого, кто участвует в „Зеленой Башкирии“ и помогает делать нашу республику еще красивее», — написал Глава РБ.

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