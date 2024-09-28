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28 Сентября , 15:21

В Уфе появилась Аллея просвещения

Пресс-служба БГПУ им. Акмуллы
Фото:Пресс-служба БГПУ им. Акмуллы

В рамках акции «Зеленая Башкирия» в Уфе, на улице Октябрьской революции, высадили 47 лип. Каждое дерево посвящено одному из 37 российских педагогических вузов, Русскому географическому обществу, свое дерево есть у министерства образования и науки Башкирии. Новая аллея получила название «Аллея просвещения».

В закладке аллеи приняли участие студенты и преподаватели педагогических университетов Уфы, Набережных Челнов, Оренбурга, Самары, Армавира. Символично, что новая аллея появилась в канун Дня учителя, который отмечается в начале октября. Акцию поддержал министр просвещения Сергей Кравцов, по его мнению, подобные мероприятия надо проводить в городах, где есть педагогические университеты.

Участники акции выразили надежду, что новая аллея станет точкой притяжения не только для студентов и педагогов, но и всех уфимцев и гостей города. По словам главы администрации Кировского района Уфы Илвира Нурдавлятова, на следующей неделе откроется еще аллея по улице Пушкина рядом с садом Аксакова.

Событие надолго запомнится и самим студентам.

«Мы сегодня внесли большой вклад в историю. Преподаватель – это человек с большой буквы, который вносит неоценимый вклад в развитие человека с самого раннего возраста. Я думаю, мы тоже внесли свою лепту, какую-то частичку оставили для прошлого, настоящего  и будущего. Это дерево будет расти, и мы приедем когда-нибудь и увидим, что оно также цветёт, как и мы в нашей профессии. Посадить дерево в Уфе – большом городе-миллионике – это большое счастье, – считает студентка Оренбургского педагогического университета Ульяна Алехина.

Всего в Уфе в рамках акции «Зеленая Башкирия» высадят 1000 деревьев, о других аллеях, появившихся в городе, ранее рассказывал «Башинформ».

Автор:Роман Якимчук
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