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28 Сентября , 13:07

В Уфе появились несколько новых аллей

администрация Демского района Уфы
Фото:администрация Демского района Уфы

В Уфе проходит акция «Зеленая Башкирия». Во всех районах города высадили деревья и кустарники. Появились новые аллеи и скверы – «Аллея Детства» в Демском районе, «Аллея гортензий» в Советском, «Аллея Просвещения» в Кировском и другие. Об этом сообщил в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

За высаженными деревьями будут ухаживать коммунальные службы. Ратмир Мавлиев попросил жителей города бережно относиться к зеленым насаждениям.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в рамках акции «Зеленая Башкирия» в Уфе планируется высадить около тысячи деревьев.

Автор:Роман Якимчук
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