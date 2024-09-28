В Уфе появились несколько новых аллей

В Уфе проходит акция «Зеленая Башкирия». Во всех районах города высадили деревья и кустарники. Появились новые аллеи и скверы – «Аллея Детства» в Демском районе, «Аллея гортензий» в Советском, «Аллея Просвещения» в Кировском и другие. Об этом сообщил в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

За высаженными деревьями будут ухаживать коммунальные службы. Ратмир Мавлиев попросил жителей города бережно относиться к зеленым насаждениям.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в рамках акции «Зеленая Башкирия» в Уфе планируется высадить около тысячи деревьев.