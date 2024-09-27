В Уфе высадят около тысячи деревьев

28 сентября в Уфе состоится республиканская акция «Зеленая Башкирия». В этот день уфимцы примут участие в посадке деревьев и внесут свой вклад в озеленение города, создавая новые аллеи и парковые зоны.

Всего, по данным администрации города, запланирована высадка 460 деревьев и 187 кустарников на следующих локациях: на аллее на ул. Г. Кусимова, 17А; на аллее на транспортном пересадочном узле станции «Черниковка» на ул. Интернациональной; на Октябрьской революции от Цюрупы до Ленина; на проспекте Октября от бульвара Саид-Галиева до Южного проезда; на аллее «Ясная поляна»; на Революционной, 56,58, а также на объектах содержания Горзеленхоза: на проспекте Октября в Орджоникидзевском районе, в сквере на Революционной, в парках «Волна», «Демский» и Первомайский».

Также в рамках обновления зеленого фонда в исторической части города запланирована высадка 500 декоративных лип.

Ранее сообщалось, что в ходе акции «Зеленая Башкирия» высадят 7 тысяч крупномерных деревьев.