В ходе акции «Зеленая Башкирия» высадят 7 тысяч крупномерных деревьев

28 сентября состоится единый день осенней республиканской экологической акции «Зелёная Башкирия». Полезное мероприятие будет включать в себя посадку крупномеров, саженцев и других насаждений на общественных и дворовых территориях. В рамках акций во всех городах и районах республики проходят и субботники.



По данным минЖКХ РБ, этой осенью планируется высадить более 7 тысяч крупномерных деревьев и 35 тысяч саженцев и кустов. Будут созданы 52 тематические аллеи. Саженцы и инвентарь выдадут на месте.

Информация о времени и местах посадки деревьев, выдаче инвентаря и посадочного материала размещается на официальных сайтах администраций муниципалитетов, а также в социальных сетях глав городов и районов.