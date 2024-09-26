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26 Сентября , 23:25

В ходе акции «Зеленая Башкирия» высадят 7 тысяч крупномерных деревьев

28 сентября состоится единый день осенней республиканской экологической акции «Зелёная Башкирия». Полезное мероприятие будет включать в себя посадку крупномеров, саженцев и других насаждений на общественных и дворовых территориях. В рамках акций во всех городах и районах республики проходят и субботники.

По данным минЖКХ РБ, этой осенью планируется высадить более 7 тысяч крупномерных деревьев и 35 тысяч саженцев и кустов. Будут созданы 52 тематические аллеи. Саженцы и инвентарь выдадут на месте.

Информация о времени и местах посадки деревьев, выдаче инвентаря и посадочного материала размещается на официальных сайтах администраций муниципалитетов, а также в социальных сетях глав городов и районов. 

Автор:Сергей Николаев
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