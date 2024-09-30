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30 Сентября , 14:38

МФЦ Башкирии направили в бюджет 400 млн рублей в 2023 году

ГБУ МФЦ РБ
Фото:ГБУ МФЦ РБ

Башкирские многофункциональный центры за девять месяцев с начала года оказали гражданам и бизнесу более 5 млн услуг и пополнили бюджет на 230 млн рублей по итогу уплаты пошлин. Об этом на совещании правительства республики сообщила руководитель ГБАУ МФЦ Наталья Куприянова.

В среднем за год работа офисов приносит бюджету более 400 млн рублей. 

Центры госуслуг «Мои Документы» присутствуют во всех районах — это 77 офисов и 443 территориально обособленных подразделения.

Напомним, МФЦ Башкирии стал абсолютным победителем  Всероссийского конкурса.

 

 

Автор:Элина Ахметова
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