МФЦ Башкирии направили в бюджет 400 млн рублей в 2023 году

Башкирские многофункциональный центры за девять месяцев с начала года оказали гражданам и бизнесу более 5 млн услуг и пополнили бюджет на 230 млн рублей по итогу уплаты пошлин. Об этом на совещании правительства республики сообщила руководитель ГБАУ МФЦ Наталья Куприянова.

В среднем за год работа офисов приносит бюджету более 400 млн рублей.

Центры госуслуг «Мои Документы» присутствуют во всех районах — это 77 офисов и 443 территориально обособленных подразделения.

Напомним, МФЦ Башкирии стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса.