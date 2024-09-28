МФЦ Башкирии признан лучшим в России

МФЦ Башкирии победил во всех трех номинациях всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» – это «Лучшая крупная региональная сеть МФЦ в стране», «Лучший проект МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Об этом в соцсетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Лауреатами в отдельных номинациях МФЦ республики уже признавали, но победа сразу в трех – впервые. Поздравляю и горжусь», - написал Радий Хабиров.

Он отметил, что это достижение - результат большой, планомерной работы по совершенствованию МФЦ, которая проводится в Башкирии в последние годы.

«Делаем офисы комфортными для самых разных категорий жителей, расширяем перечень вопросов, с которыми можно обратиться, переводим в электронный вид новые госуслуги. Ежегодно наши многофункциональные центры обслуживают более 3 миллионов жителей. А всего у нас в республике – 77 офисов МФЦ и 443 территориально обособленных структурных подразделения. Благодарю всю большую команду за работу», - написал Глава республики.

Ранее «Башинформ» рассказывал о востребованности портала Госуслуг жителями Башкирии.