На Госуслугах зарегистрированы 75,4% жителей Башкирии старше 14 лет. Цифру в своем телеграм-канале опубликовал Радий Хабиров. Он отметил, что за три года доля тех, кто получает государственные и муниципальные услуги в электронном виде, выросла на 22% – до 95,3%. По этому показателю республика занимает второе место в ПФО и десятое – в России.

В дополнение к федеральной части портала, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» активно развивают региональную.

Так, с 2020 по 2024 год на Госуслугах в республике появилось 85 массовых социально значимых услуг. 26 из них – услуги социального блока: минобра, минздрава, минтруда Башкирии.

40 услуг минтруда, это половина от всех, которые предоставляет ведомство, можно получить в электронном виде, в течение года планируют добавить еще 14. Кроме того, в электронный вид переведены 16 услуг в сфере строительства.

«Большое внимание – межведомственному взаимодействию. Сейчас на региональном портале Госуслуг функционируют 168 сервисов, которые позволяют разным органам власти обмениваться данными. Один из этих сервисов позволяет ведомствам получить справку от Минобороны России, подтверждающую статус участника СВО. Она лежит в основе всех льгот, которые положены нашим военнослужащим и их семьям», – отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» публиковал, какие госуслуги востребованы у жителей республики.