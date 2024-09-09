В Башкирии названы популярные госуслуги

Министр цифрового развития госуправления Башкирии Геннадий Разумикин на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучил самые востребованные жителями государственные онлайн-услуги в первой половине 2024 года.

В топ попали выписка из единого реестра недвижимости, запись к врачу и информация об исполнительном производстве — по данным руководителя минцифры РБ, в совокупности за 6 месяцев подано 673 тысячи заявлений.

«Если говорить о региональном портале, то здесь традиционно наиболее востребованными остались социальные, земельные и строительные услуги. Это субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячное пособие на ребенка, принятие решения об использовании земель, присвоение адреса объекту и другие», — отметил он.

Ранее Глава Башкирии поручил улучшить показатели цифровизации в муниципалитетах.