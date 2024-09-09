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9 Сентября , 16:09

Глава Башкирии поручил улучшить показатели цифровизации в муниципалитетах

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе представили рейтинг развития муниципальных онлайн-услуг городов и районов за первую половину 2024 года.

По данным министра цифрового развития госуправления РБ Геннадия Разумикина, в топ-5 вошли Калтасинский, Благоварский, Стерлибашевский и Давлекановский районы, а также Стерлитамак. При этом в «красной зоне» оказались Баймакский, Татышлинский, Аургазинский, Зианчуринский и Ишимбайский районы.

Глава республики Радий Хабиров поручил улучшить уровень цифровизации в следующие полгода.

«Полагаю, Уфе надо в зеленую зону войти. По Баймакскому, Татышлинскому, Аургазинскому, Зианчуринскому и Ишимбайскому районам маловато. Раз другие сделали почти 100% за полугодие, то пусть подтянутся остальные главы. Подтягивайте эту историю из красной зоны. Понимаю, непростая работа, но когда мы начинали, показатели были существенно меньше, но у других муниципалитетов же все получается», — отметил руководитель республики.

Ранее стало известно, что в Башкирии создают «цифровую вертикаль» строительной сферы.

Автор:Иван Вавилов
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