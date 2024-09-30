Госавтоинспекторы Уфы пресекли 612 нарушений ПДД

На территории Уфы в прошедшие выходные сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 64 ДТП, в четырех дорожных авариях два человека погибли, восемь пострадали, из них двое детей.

Всего было пресечено 612 нарушений Правил дорожного движения. Среди них 101 нарушение правил применения ремней безопасности; 49 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 43 нарушения правил перевозки детей-пассажиров.

«50 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Задержано 27 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также 7 без водительского удостоверения», — сообщили данные рейдов в ГАИ Уфы.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии сотрудники ГАИ массово проверят водителей автобусов на нарушения ПДД.