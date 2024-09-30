Глава Башкирии подвёл итоги работы «Поездов здоровья»

Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», в этом году акция «Здоровая республика — здоровый регион» проходила с 15 апреля по 16 сентября. Мобильные бригады медиков побывали в 332 населённых пунктах на территории 55 муниципальных образований. У 4,2 тыс. человек подозревают злокачественные новообразования, сахарный диабет и туберкулёз. Более 1000 человек врачи отправили на дообследование, 113 — госпитализировали.

«Сохранение здоровья жителей республики остаётся ключевой нашей задачей. К 2030 году мы должны увеличить продолжительность жизни в Башкортостане до 78 лет. И конечно, своевременная диагностика заболеваний остается важным инструментом в нашей работе. В следующем году эту акцию мы обязательно продолжим», — отметил Радий Хабиров.