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30 Сентября , 15:55

Глава Башкирии подвёл итоги работы «Поездов здоровья»

telegram-канал Главы РБ Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы РБ Радия Хабирова

В Башкирии в 2024 году медики «поездов здоровья» приняли 170 тысяч пациентов и выполнили 41 тысячу обследований. Итогами работы акции «Здоровая республика — здоровый регион» поделился Глава республики Радий Хабиров.

«Выездные медосмотры для жителей отдалённых сёл и деревень мы организовываем уже шесть лет. В них участвуют передвижные Центры здоровья и ФАПы, флюорографы и маммографы, диагностические комплексы РКБ им. Г. Г. Куватова и Республиканского кардиоцентра, передвижной модуль „Женское здоровье“. Приём ведут терапевты и узкие специалисты, стоматологи», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова

Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», в этом году акция «Здоровая республика — здоровый регион» проходила с 15 апреля по 16 сентября. Мобильные бригады медиков побывали в 332 населённых пунктах на территории 55 муниципальных образований. У 4,2 тыс. человек подозревают злокачественные новообразования, сахарный диабет и туберкулёз. Более 1000 человек врачи отправили на дообследование, 113 — госпитализировали.

«Сохранение здоровья жителей республики остаётся ключевой нашей задачей. К 2030 году мы должны увеличить продолжительность жизни в Башкортостане до 78 лет. И конечно, своевременная диагностика заболеваний остается важным инструментом в нашей работе. В следующем году эту акцию мы обязательно продолжим», — отметил Радий Хабиров.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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