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30 Сентября , 13:04

В Башкирии «Поезда здоровья» осмотрели 170 тысяч человек

В Башкирии завершилась акция «Здоровая республика — здоровый регион». Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе и. о. министра здравоохранения республики Роберт Иштуков сообщил, что с 15 апреля по 16 сентября 2024 года мобильные бригады медиков осмотрели жителей 55 муниципалитетов.

В акции принимали участие передвижные центры здоровья и ФАПы, флюорографы и маммографы, диагностические комплексы РКБ им. Г. Г. Куватова и республиканского кардиоцентра. В составе бригад работали терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, онкологи, кардиологи, офтальмологи, урологи, неврологи, стоматологи, эндокринологи и другие специалисты.

«За время работы акции „Поезд здоровья“ в Башкортостане специалистами было проведено 169 408 приёмов, охвачено 332 населённых пункта. Проведено 41 430 обследований, в том числе более 25 тысяч флюорографий и 15 тысяч маммографий. В сравнении с прошлым годом отмечается увеличение числа охвата медицинскими осмотрами граждан и география населенных пунктов. По результатам осмотров выявлено 4093 случая фактора риска повышенного уровня глюкозы в крови, более 5500 случаев повышенного уровня холестерина, 6908 случаев — избыточного веса, 7153 — повышенного артериального давления. Выявлены подозрения на злокачественные новообразования у 196 человек, на сахарный диабет у 716 человек, на туберкулез у 11 человек, на болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением, у 3276 человек», — рассказал  Роберт Иштуков.

Он отметил, что акция позволила выявить у жителей Башкирии на ранних стадиях заболевания, входящие в группу риска по преждевременной смертности, и организовать своевременное дообследование и лечение пациентов. Акция «Здоровая республика — здоровый регион» в 2025 году продолжится.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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