В Башкирии принудительно госпитализируют больного заразной формой туберкулеза

В Башкирии главный врач одной из районных больниц обратился в суд с административным иском, обосновав его тем, что мужчина состоит на диспансерном учете в туберкулезном кабинете больницы. Из заключения медиков следует, что пациент болен заразной формой туберкулеза. Его направили на стационарное лечение, но мужчина самовольно покинул медучреждение и амбулаторно лечение не получает.

«Пациента неоднократно вызывали к фтизиатру для повторной госпитализации в стационар или продолжения лечения на амбулаторном этапе. От лечения категорически отказывается. Неоднократные беседы положительных результатов не дали», — сообщили в пресс-службе инстанции.

Поэтому главврач через суд решил госпитализировать больного заразной формой туберкулеза в недобровольном порядке, что предусмотрено российским законодательством.

«В случае нарушения больными заразной формой туберкулеза порядка диспансерного наблюдения, они подлежит обязательному обследованию и лечению в судебном порядке в соответствии со статьей 10 Федерального закона „О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации“, — отметили в суде. — Учитывая, что пациент умышленно уклоняется от исполнения возложенной на него законом обязанности по прохождению обследования и лечения, которое выразилось в самовольном уходе из стационарного лечения, отказе пройти стационарное лечение, неявке на обследование, административное исковое заявление судом удовлетворено».

Как информировал «Башинформ», в Башкирии с начала года выполнили 5 операций по пересадке сердца.