В Башкирии с начала года выполнили 5 операций по пересадке сердца. Об этом в своих соцсетях рассказал и. о. министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В День здоровья сердца глава ведомства напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности во всём мире.

Вместе с тем, по его словам, в республике выполняются все виды специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. В 2024 году выполнено более 30 тысяч операций и хирургических методов диагностики на сердце и сосудах. При этом растёт количество ангиопластики коронарных артерий — более 7000. Ежегодно проводится более 1500 операций при нарушении ритма сердца. Специалисты республиканского кардиоцентра с помощью трансплантации сердца в этом году сохранили жизни 5 пациентам.



Айрат Рахматуллин также поделился рекомендациями главного внештатного кардиолога минздрава РБ Ирины Николаевой о том, как сохранить здоровье самой важной мышцы в организме. Прежде всего это: отказ от вредных привычек (курения, потребления алкоголя); сбалансированное питание; контроль массы тела; ограничение употребления соли; исключение из рациона крепкого кофе и энергетических напитков; ежедневные прогулки на свежем воздухе; минимум стресса и негатива.

Ранее «Башинформ» публиковал истории пациентов с донорскими органами в Башкирии.