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29 Сентября , 12:34

Радий Хабиров рассказал о династии машиностроителей из Башкирии

соцсети Радий Хабирова
Фото:соцсети Радий Хабирова

В День машиностроителя Глава Башкирии Радий Хабиров в своей традиционной рубрике «Жизнь замечательных людей Башкортостана» на своей странице в соцсетях рассказал о семье машиностроителей Гарифьяновых — Хасановых — Нургалиевых — Хафизовых — Мустакимовых из Нефтекамска. Их общий трудовой стаж на «НЕФАЗе» составляет 177 лет.

По его словам, история династии началась в 1985 году, когда Раиль Гарифьянов устроился слесарем-ремонтником на Нефтекамский автозавод в цех ремонта технологического оборудования. На этом же предприятии работает его супруга Ляйсан — уже 24 года она занимается химической очисткой воды в теплоэнергосиловом цехе. Продолжил семейное дело и их сын Наиль — он термист в одном цеху с отцом.

Машиностроителями стали и другие родственники. Родная сестра Раиля Гарифьянова Райля Хасанова пришла на «НЕФАЗ» 38 лет назад, долго работала кладовщиком. На заводе — и ее сыновья, Ренат — мастер в теплоэнергосиловом цехе, Рамиль — слесарь МСР в цехе сборки автобусных шасси. Сноха Дарья — оператор котельной, мама снохи Анастасии Ольга Мустакимова — контролёр в цехе окраски автобусов.

29 лет посвятила «НЕФАЗу» и двоюродная сестра Гарифьяновых Фанзиля Нургалиева, она работает в цехе складских и железнодорожных перевозок. А её сестра Гульназ Хафизова — медик, 21 год заботилась о здоровье заводчан.

«В этой большой и дружной семье каждый вносит свой вклад в общее дело — выпуск качественной автотехники и бесперебойную работу всего предприятия. От всего сердца поздравляю эту трудовую династию, а также всех работников и ветеранов отрасли с Днём машиностроителя! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!», — поздравил машиностроителей Радий Хабиров.

Ранее сообщалось, что за 7 месяцев машиностроители Башкирии отгрузили продукции на 181,6 млрд рублей.

Автор:Альфия Аглиуллина
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