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28 Сентября , 08:34

За 7 месяцев машиностроители Башкирии отгрузили продукции на 181,6 млрд рублей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В последнее воскресенье сентября машиностроители отметят  свой профессиональный праздник. Башкирия является одним из крупнейших центров машиностроения. Данные о развитии этой важнейшей отрасли экономики республики подготовил Башкортостанстат.

Машиностроительные предприятия республики занимают ведущие позиции в стране. Башкирия является лидером по выпуску прицепов и полуприцепов массой от 3,5 до 10 тонн, промышленных печей и камер; надувных прогулочных и спортивных судов; занимает 2 место по выпуску гидравлических и пневматических двигателей; 3 место по выпуску кузовов для автотранспортных средств; талей и подъемников, автобусов; вертолетов.

В машиностроении трудятся 60 тыс. человек, или около четверти занятых в промышленном секторе и 6,3% от среднесписочной численности работников в целом по республике. За 7 месяцев 2024 года машиностроителями отгружено продукции и оказано услуг на 181,6 млрд рублей, на долю машиностроения приходилось 11,6% объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленного сектора республики.

Машиностроители Башкирии активно внедряют в производство новые технологии, осваивая новые виды конкурентоспособной продукции. С начала года предприятиями машиностроительного комплекса отгружено инновационной продукции на 11,5 млрд рублей, доля в общем объеме всей отгруженной продукции машиностроения составила 6,3%.

Ранее «Башинформ» рассказывал о росте промышленного производства в Башкирии.

Автор:Роман Якимчук
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