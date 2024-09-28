За 7 месяцев машиностроители Башкирии отгрузили продукции на 181,6 млрд рублей

В последнее воскресенье сентября машиностроители отметят свой профессиональный праздник. Башкирия является одним из крупнейших центров машиностроения. Данные о развитии этой важнейшей отрасли экономики республики подготовил Башкортостанстат.

Машиностроительные предприятия республики занимают ведущие позиции в стране. Башкирия является лидером по выпуску прицепов и полуприцепов массой от 3,5 до 10 тонн, промышленных печей и камер; надувных прогулочных и спортивных судов; занимает 2 место по выпуску гидравлических и пневматических двигателей; 3 место по выпуску кузовов для автотранспортных средств; талей и подъемников, автобусов; вертолетов.

В машиностроении трудятся 60 тыс. человек, или около четверти занятых в промышленном секторе и 6,3% от среднесписочной численности работников в целом по республике. За 7 месяцев 2024 года машиностроителями отгружено продукции и оказано услуг на 181,6 млрд рублей, на долю машиностроения приходилось 11,6% объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленного сектора республики.

Машиностроители Башкирии активно внедряют в производство новые технологии, осваивая новые виды конкурентоспособной продукции. С начала года предприятиями машиностроительного комплекса отгружено инновационной продукции на 11,5 млрд рублей, доля в общем объеме всей отгруженной продукции машиностроения составила 6,3%.

Ранее «Башинформ» рассказывал о росте промышленного производства в Башкирии.