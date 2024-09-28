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28 Сентября , 14:49

В Чишминском районе Башкирии проходит праздник «Катык байрамы»

Гузаль Хамматдинова
Фото:Гузаль Хамматдинова

В Чишмах проходит второй открытый районный праздник кислого молока «Катык байрамы». В программе мероприятия: ярмарка изделий ремесленников, народные игры, спортивные состязания, концерт, конкурсы.

В рамках мероприятия работают этнодворики, проходят мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни. Как сообщили в администрации района, для участников приготовлено 450 литров катыка, свои подворья представили 14 районов республики. Среди почетных гостей праздника и.о. министра культуры Башкирии Амина Шафикова и др.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в Чишминском районе выбирали самую большую тыкву.

Автор:Роман Якимчук
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