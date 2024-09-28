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28 Сентября , 11:22

В Чишминском районе Башкирии выбрали самую крупную тыкву

Шамиль Валеев
Фото:Шамиль Валеев

28 сентября в Чишминском районе Башкирии впервые прошел конкурс на самую крупную тыкву, выращенную местными жителями. Он был организован в рамках сельскохозяйственной ярмарки, проходящей на центральной площади Чишмов.

Для обладателей самых увесистых тыкв предусмотрели полезные в домашнем хозяйстве призы. В процессе взвешивания комиссия тщательно проверила качество мякоти тыкв на предмет отсутствия воды. 

Как сообщил «Башинформу», присутствующий на месте событий депутат Госсобрания Башкирии Шамиль Валеев, по результатам контрольного взвешивания первое место заняла тыква, выращенная в хозяйстве Тимура Ситдикова из села Арово – ее вес 40,8 кг. Победитель получил бензиновый триммер.

В упорной борьбе определились пять призеров. Обладатели двух вторых мест получили садовую тележку и штыковую лопату. Трое участников, занявших третьи места получили в качестве призов пятилитровый ручной опрыскиватель, секатор и грабли. 

Тыквы, которые жители района, приехавшие на конкурс не стали увозить обратно, передали в местное хозяйство «Нурис», принимающее активное участие в поддержке земляков на передовой в зоне проведения СВО.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как идет сбор урожая в Башкирии.

Автор:Роман Якимчук
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