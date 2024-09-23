Аграрии Башкирии собрали 2,5 миллиона тонн зерна

В Башкирии продолжается уборка урожая. О ходе осенних полевых работ рассказал в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

«В Башкортостане уже убрали зерновые и зернобобовые на площади 1 млн 140 тыс. гектаров – это почти 80% от всех посевов. Собрали 2,5 млн тонн зерна. Средняя урожайность – 22 центнера с гектара. В Давлекановском, Гафурийском, Бакалинском, Нуримановском, Татышлинском, Ермекеевском, Буздякском и Илишевском районах уже скоро финиш, зерновые в основном на складах. Самый большой по республике валовый сбор зерна – в Стерлитамакском районе, 150 тыс. тонн. Более 100 тыс. тонн зерна намолотили илишевские, чекмагушевские, давлекановские и мелеузовские хозяйства», - написал Радий Хабиров.

Глава республики сообщил также, что в Башкирии ожидается рекордный урожай сахарной свеклы. Уже выкопано 30% всех площадей, где растет данный корнеплод – 17 тыс. га. Собрано 770 тыс. тонн свеклы, в среднем – более 450 центнеров с гектара. Теперь предстоит ее переработка. Радий Хабиров поблагодарил аграриев, отметив, что они стараются не упустить ни дня из не самого благоприятного сельскохозяйственного года.

Как ранее сообщал «Башинформ» Радий Хабиров считает поддержку сельского хозяйства одним из приоритетных направлений работы управленческой команды республики

«Наша управленческая команда нацелена на всестороннюю поддержку отрасли, – считает руководитель региона. – В этом году мы успешно провели посевную кампанию. Погодные условия летнего сезона непростые, с большим количеством осадков. Но с учётом планомерной модернизации агропрома мы рассчитываем на хороший урожай».

Развитие села – залог обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому в соответствии с задачей, поставленной президентом страны, Башкирии предстоит на четверть увеличить производство сельскохозяйственной продукции и еще в 1,5 раза – объем ее экспорта (напомним, что сейчас республика экспортирует сельхозпродукцию в 44 страны мира).

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в республике привлекают профессионалов: учителей, врачей, работников культуры, тренеров для работы на селе.