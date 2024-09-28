Новости Башкортостана и Уфы
92.71
+0.31
103.47
+0.28
71.98
+0.38
9+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
28 Сентября , 15:40
Год особой заботы

В Башкирии откроют крупнейший в ПФО детский реабилитационный комплекс

архив ИА "Башинформ"
Фото:архив ИА "Башинформ"

7 октября в Башкирии откроется детский реабилитационный комплекс «Салют». Об этом сообщил в соцсетях Глава республики Радий Хабиров.

«Этот объект из разряда тех, которые мы просто обязаны были построить. Несколько лет назад на встрече с родителями особенных детей я твердо пообещал, что у нас обязательно появится большой, крупный, современный реабилитационный центр. И это обещание я выполнил. Да, действительно, к сожалению, дети болеют. И в таких случаях нужно создавать для них самые лучшие условия, накапливать лучшие методики лечения, реабилитации и обучения», - написал Радий Хабиров.

Он отметил, что данный комплекс – самый большой в Приволжском федеральном округе. В нем дети будут проходить медицинскую и социальную реабилитацию, параллельно учиться, развивать свои индивидуальные способности, родители смогут получить необходимые консультации и психологическую поддержку.

«Важно, что «Салют» будет флагманом, главным методическим, координирующим центром для 23 реабилитационных центров, которые расположены в разных муниципалитетах республики. Наша цель, чтобы качественную помощь с опорой на самые современные исследования и наработки могли получать особенные дети по всему Башкортостану. Рассчитываем, что ежегодно через «Салют» будут проходить порядка 7 тысяч детей», - подытожил Глава Башкирии.

Ранее «Башинформ» рассказывал об участии Башкирии в отборе инклюзивных практик «Открыто для всех».

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru