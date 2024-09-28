В Башкирии откроют крупнейший в ПФО детский реабилитационный комплекс

7 октября в Башкирии откроется детский реабилитационный комплекс «Салют». Об этом сообщил в соцсетях Глава республики Радий Хабиров.

«Этот объект из разряда тех, которые мы просто обязаны были построить. Несколько лет назад на встрече с родителями особенных детей я твердо пообещал, что у нас обязательно появится большой, крупный, современный реабилитационный центр. И это обещание я выполнил. Да, действительно, к сожалению, дети болеют. И в таких случаях нужно создавать для них самые лучшие условия, накапливать лучшие методики лечения, реабилитации и обучения», - написал Радий Хабиров.

Он отметил, что данный комплекс – самый большой в Приволжском федеральном округе. В нем дети будут проходить медицинскую и социальную реабилитацию, параллельно учиться, развивать свои индивидуальные способности, родители смогут получить необходимые консультации и психологическую поддержку.

«Важно, что «Салют» будет флагманом, главным методическим, координирующим центром для 23 реабилитационных центров, которые расположены в разных муниципалитетах республики. Наша цель, чтобы качественную помощь с опорой на самые современные исследования и наработки могли получать особенные дети по всему Башкортостану. Рассчитываем, что ежегодно через «Салют» будут проходить порядка 7 тысяч детей», - подытожил Глава Башкирии.

Ранее «Башинформ» рассказывал об участии Башкирии в отборе инклюзивных практик «Открыто для всех».