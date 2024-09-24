Башкирия подключилась к отбору инклюзивных практик «Открыто для всех»

Предприятия и организации активно подключаются к всероссийскому отбору инклюзивных практик «Открыто для всех». За время его существования к сообществу инклюзивного бизнеса присоединилось более 1400 компаний страны, в том числе поделились своими практиками инклюзии 75 компаний из Башкортостана, сообщила и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова на заседании правительства РБ под руководством и. о. премьер-министра Андрея Назарова.

Ленара Иванова рассказала, что проект «Открыто для всех» собирает на одной площадке бизнес, государственные и негосударственные организации ради создания равных условий для всех. Она добавила, что в этом году прием заявок на платформе «Смартека» продлен до 10 октября. Номинации, по которым можно предложить корпоративные практики, охватывают все сферы жизни: универсальный дизайн, инклюзивные IT решения, корпоративная политика, инклюзивный туризм, инклюзивное лидерство. Также учреждены специальные номинации: конкурсы инклюзивных практик по сопровождению студентов и выпускников с инвалидностью при трудоустройстве; по реабилитации людей с инвалидностью и детей-инвалидов; социального промышленного дизайна.

Ленара Иванова также ознакомила с предложениями по стимулированию в регионе философии инклюзии, выработанными на стратегической сессии по поручению АСИ с участием всех заинтересованных сторон: бизнеса, органов исполнительной власти, местного самоуправления, госучреждений и некоммерческих организаций, отраслевых экспертов. Они связаны с повышением престижа бизнес-структур, открытых инклюзии; обеспечением инклюзии в деятельности организации республики; поиском прорывных идей и инновационных инклюзивных технических решений, в том числе через грантовый конкурс инновационных молодежных инклюзивных проектов.

«Перечисленные меры применимы не только в рамках поддержки инклюзивных практик, опубликованных на платформе „Смартека“. Они направлены на развитие инклюзивной культуры как общероссийского тренда, внедрение новой этики, включающей людей с инвалидностью в рабочие процессы и их всестороннее вовлечение в профессиональную, общественную и политическую жизнь», — подытожила Ленара Иванова, а также сообщила, что в настоящее время проходит Международная неделя глухих.

Андрей Назаров напомнил, что 2024 год в Башкортостане объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Знаковыми событиями в тематическом году стали появление сертификатов на реабилитацию инвалидов трудоспособного возраста, участников специальной военной операции, начало пилотной апробации проектов социального воздействия, внедрение инициативы «Социальное такси».

Резюмируя обсуждение вопроса, Андрей Назаров отметил, что вовлечение представителей бизнес-сообщества во всероссийский отбор инклюзивных практик является важной государственной задачей и поручил заинтересованным органам исполнительной власти оперативно сформировать «дорожные карты» по стимулированию и поддержке внедрения таких практик. Глава кабмина также поручил проработать организационные и содержательные аспекты грантового конкурса инновационных молодежных инклюзивных проектов.

Ранее сообщалось, что в Уфе в октябре откроется реабилитационный центр для детей с ОВЗ.