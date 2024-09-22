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22 Сентября , 16:16

В Уфе в октябре откроется реабилитационный центр для детей с ОВЗ

Азат Мухамедьянов
Фото:Азат Мухамедьянов

В ходе встречи с участниками первого патриотического слёта «Территория героев» Глава республики ответил на вопросы ребят.

Радий Хабиров рассказал, что в Башкортостане уделяется большое внимание вопросам реабилитации и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, 7 октября в Уфе откроется один из крупных в стране республиканский реабилитационный и образовательный центр «Салют» для особенных детей. Там будет работать коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 192 места, республиканский центр дистанционного образования детей-инвалидов, республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

«Это будет большой центр, где будут созданы все условия. В целом у нас в республике действуют 5 реабилитационных центров с 18 отделениями в городах и районах. В регионе мы уделяем большое внимание строительству культурных и спортивных объектов. Хочется, чтобы их было еще больше. Когда начинался мой первый срок, я ставил задачу, построить в каждом районе свой бассейн. Пока мы эту задачу не выполнили, еще в 14 муниципалитетах у нас нет бассейнов, не везде есть хорошие ФОКы. Но мы их будем строить. В 2025 году мы приступим к капитальному ремонту нашего Уфимского госцирка, который ждут все наши дети», - отметил Радий Хабиров.

Автор:Азат Гиззатуллин
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