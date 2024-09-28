Спасатели в Башкирии помогли заблудившимся женщинам с детьми

В Белорецком районе спасатели госкомитета Башкирии по ЧС пришли на помощь двум женщинам с тремя детьми. которые заблудились в лесу.

Как сообщили в ведомстве, подруги решили провести выходной на природе и отправились в район «Синих скал», однако в какой-то момент перестали ориентироваться на местности.

«Не желая рисковать, женщины обратились за помощью к спасателям и отправили им координаты своего местоположения. Оперативное реагирование и слаженные действия позволили быстро найти заблудившихся людей и вывести их из леса. Сотрудники службы довезли „потеряшек“ до автодороги, где их ждал автомобиль», — отметили в ГК РБ по ЧС.

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