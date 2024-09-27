В Уфе назвали победителей всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

В Уфе завершился финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». На заключительном мероприятии были объявлены абсолютный победитель и победители в номинациях.

«Профессиональное состязание ежегодно собирает профессионалов своего дела, тех, кто горит творчеством, каждый день посвящает всего себя будущему поколению и дает знания. Все причастные к конкурсу — это люди необыкновенные во всем: творческие, одухотворенные, обаятельные, умеющие найти подход к любому ребенку и помочь ему проявить себя», — рассказал в своих соцсетях министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.



По итогам конкурса абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям» признан Игорь Соснин, «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» города Новосибирск.

Победителем в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности» стал Иван Гноевенко, «Амурский областной институт развития образования».

В номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» победителем стала Ирина Котюнина, «Станция юных туристов» города Переславль-Залесский Ярославской области.

Победителем в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» признана Наталия Фефелова, «Дом детского творчества города Рассказово» Тамбовской области.

В номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности» победителем стала Яна Потапова, «Центр детей и юношества» Ярославской области.

Победителем в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности» стала Анастасия Грефенштейн, «Центр дополнительного образования» села Койгородок Республики Коми.

В номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» победителем стал Игорь Соснин, «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», Новосибирск.

Победителем в номинации «Наставничество в дополнительном образовании» стала Мария Сотник, «Дворец творчества детей и молодёжи», Оренбург.

Победителем в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» стал Алексей Литвинов, Центр детского и юношеского туризма, Ковдор Мурманской области.

Среди победителей есть и представитель Башкортостана. В номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» лучшим признан Ильяс Гайфуллин, Дворец творчества детей и молодежи, Нефтекамск, РБ.

Добавим, что финал конкурса собрал 90 участников из 42 регионов России.

Ранее сообщалось, что Гульназ Кураева представит Башкирию в финале конкурса «Воспитатель года России».