Музыкальный руководитель детского сада № 281 Уфы Гульназ Кураева представит Башкирию в финале конкурса «Воспитатель года России». В профессиональном состязании, которое стартует 24 сентября в Московской области, примут участие воспитатели дошкольных организаций из 87 регионов страны. Учредителями конкурса выступают минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования.

Гульназ Анваровна Кураева работает в детском саду уже 19 лет. О своём пути в профессию рассказывает, что достаточно в раннем возрасте приняла для себя решение стать музыкальным руководителем в детском саду:

«Я родилась в творческой семье — мама посвятила всю свою жизнь хореографии и обучению детей, а папа прекрасно пел, играл в самодеятельном театре нашего села, красиво рисовал. Я же с самого раннего детства была активной участницей всех домашних концертов, выступала на сцене, пела в вокальной группе, танцевала в хореографической студии. В 8 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. По окончании школы, не задумываясь поступила на музыкальное отделение Уфимского педагогического колледжа № 2. Свой педагогический путь я начала еще будучи студенткой 5 курса. Когда проходила практику в детском саду, мне настолько было комфортно и все понятно, что я точно решила — я остаюсь! Дальше была учеба в БГПУ им. М. Акмуллы на факультете филологии, но желание работать с малышами все-таки победило, и я осталась в детском саду. Сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что профессию музыкального руководителя выбрала не я сама, а она выбрала меня!».

Педагог признает, что для нее участие в заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России» 2024 года — это вдохновение, шанс зарядиться новыми творческими идеями, познакомиться с коллегами, поделиться своим опытом и перенять новый опыт работы.

«Любой конкурс - это, конечно, поддержка семьи. Моя семья является многонациональной семьей, поэтому и традиций, и праздников у нас вдвое больше. Мы изучаем культуру народов, обогащаемся духовно, воспитываем детей в уважении к традициям разных национальностей. Первая традиция нашей семьи придумана нами. Каждый вечер делиться друг с другом тем, как прошел день. И перед сном говорить друг другу „Я тебя люблю“. Вторая — вместе слушать музыку, а по выходным готовить любимые национальные блюда всей семьей и делать праздничный ужин без повода».

Гульназ Анваровна принимает активное участие в методической работе детского сада, является членом творческой группы образовательного учреждения, возглавляет методическое объединение музыкальных руководителей в Советском районе Уфы. Участвует в разработке и в реализации муниципального проекта «Уфа музыкальная», реализует авторскую программу «Ритмика в детском саду» с включением современных методов музыкального обучения детей.

За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд Гульназ Кураева награждена Почетной грамотой министерства образования и науки РБ.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил количество грантов для воспитателей детских садов. Согласно изменениям, которые внесены в указ «О грантах Главы РБ молодым педагогам работающим в образовательных организациях РБ, реализующих образовательные программы дошкольного образования», количество ежегодных грантов увеличено с 50 до 75.

Сумма одного гранта составляет 575 тысяч рублей.

«С 2024 года ежегодно 75 молодых педагогов дошкольного образования будут получать гранты Главы Республики Башкортостан. В этом году уже вручены 50 грантов, до конца года планируется выдать еще 25», — прокомментировали в пресс-службе министерства образования и науки РБ.

Напомним, на пленарном заседании пятого форума школьного образования «Взлетай!» Радий Хабиров предложил учредить ежегодные гранты для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

«Поручаю правительству республики проработать этот вопрос. У нас большая армия воспитателей, которая работает с нашими ребятишками в детских садах, и их нужно поддержать», - сказал Радий Хабиров.