В Уфе большегрузам запретят проезд по старому Затонскому мосту

С понедельника, 30 сентября, тяжёлым грузовикам (свыше 10 тонн) запрещается проезд по старому Затонскому мосту. Для них выделяют крайнюю левую полосу нового моста (на встречном направлении).

Это решение принято в связи с износом искусственного сооружения.

Затонский мост эксплуатируется более 50 лет — он сдан в 1971 году. Обследование 2019 года выявило неудовлетворительное состояние, а недавнее повторное — уже предаварийное. Закрывать проезд большегрузам собирались ещё весной, но было решено отложить это до осени.

Сейчас дорожники подготовили перепуск движения, заасфальтировали проезды, установили железобетонные блоки, столбики и освещение.