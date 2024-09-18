В Уфе готовятся к перепуску движения большегрузов на Затонском мосту

В Уфе завершается подготовка к перепуску движения большегрузного транспорта со старого Затонского моста на новый, которое запланировано произвести до конца сентября. Это необходимо для обеспечения безопасности в связи с предаварийным состоянием конструкций путепровода. 18 сентября на мосту состоялась выездная встреча с журналистами, в ходе которой были даны разъяснения.

- На данный момент заасфальтированы оба проезда для транспорта, – сообщил начальник дорожного участка компании-подрядчика «Потенциал» Василий Фролов. – Установлены железобетонные блоки и дорожные знаки на одном участке и аналогичные работы завершат завтра на втором участке, а также нанесут разметку. По направлению движения большегрузов с левой стороны установят дорожные столбики и дополнительные опоры уличного освещения.

Затонскому мосту через реку Белую уже более 50 лет: его строили с 1966 по 1971 годы. За полвека эксплуатации неоднократно проводились обследования и ремонтные работы. Так, в 2009 году был частично реализован проект капитального ремонта: привели в порядок асфальтовое покрытие дороги и тротуаров, заменили опорные части и отремонтировали подферменники под всеми балками подвесных пролетных строений, выполнили частичный ремонт опор правобережной эстакады.

После комплексного обследования в 2019 году было зафиксировано неудовлетворительное состояние моста и дана рекомендация капитально отремонтировать его в течение нескольких лет. В том же году была разработана проектная документация по объекту, а в 2020-м – получено положительное заключение госэкспертизы.

- Повторное обследование выявило, что сейчас состояние моста уже предаварийное, – пояснил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Гафур Клызбаев. – Ведется совместная работа министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ с администрацией Уфы по определению источников финансирования капитального ремонта. Для снижения нагрузки на конструкции старого моста и обеспечения безопасности принято решение о закрытии проезда по мосту автотранспорта грузоподъемностью более 10 тонн.

Этот мост в Уфе был возведен по типовому проекту. Аналогичный путепровод того же возраста эксплуатировался в Подольске, пока в ноябре 2023 года не произошло его обрушение. В связи с нынешним состоянием старого Затонского моста важно как можно скорее снять с него лишнюю нагрузку. В рамках капитального ремонта предусмотрена полная замена пролетных строений с сохранением схемы сооружения, усиление и изменение конструкции тел части существующих опор.

Разработанная схема движения с перепуском большегрузов будет заблаговременно доведена до жителей в ближайшее время.