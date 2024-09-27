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27 Сентября , 10:37

Педагог колледжа из Башкирии претендует на звание «Мастер года»

28 сентября в Тюмени стартует финальный этап всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Башкирию на этом состязании лучших представит мастер производственного обучения по специальности «Сетевое и системное администрирование» Никита Пиндюрин из Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

В финале примут участие победители региональных этапов из 89 субъектов страны, которые продемонстрируют уникальные подходы к обучению и передовые технологии практической подготовки студентов.

«Всероссийский конкурс „Мастер года“ является важным шагом в развитии среднего профессионального образования. Его проведение не только выявляет лучших педагогов и мастеров производственного обучения, но и создает платформу для обмена передовым опытом и инновационными идеями. Каждый участник — это не просто специалист в своей области, но и источник вдохновения для своих коллег и студентов», — рассказал и. о. министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

В региональном отборочном этапе конкурса приняли участие 133 конкурсанта из более чем 70 колледжей республики. На следующий этап прошли 7 мастеров производственного обучения и преподавателей колледжей.

«На мой взгляд, мастер года — это педагог, обладающий прежде всего знаниями и умениями, актуальными для его специальности на сегодняшний день. Мастер обязан идти в ногу со временем. И мой совет для участников конкурса звучит так: «Стремитесь победить, но не забывайте о своей индивидуальности ради победы!», — отметил финалист регионального этапа «Мастер года» в 2024 году Никита Пиндюрин.

Финальный этап всероссийского конкурса «Мастер года» включает в себя три конкурсных испытания. На «Конкурсе образовательных кейсов» и «Открытом уроке», которые пройдут в колледжах города Тюмени, конкурсанты продемонстрируют владение инновационными педагогическими практиками, профессиональными компетенциями и поделятся опытом практической подготовки обучающихся. По итогам этих двух испытаний станут известны десять призеров конкурса.

1 октября, на заключительном конкурсном мероприятии «Влюбить в профессию» десять лучших участников расскажут о том, как мотивировать молодых людей к выбору профессии педагога. По его результатам будет определен абсолютный победитель.

Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится четвертый год и призван не только выявить и поощрить талантливых педагогических работников системы СПО, но и популяризировать передовые идеи в области образования и подготовки кадров. Участие в конкурсе принимают преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов.

Справка

Всероссийский конкурс «Мастер года» направлен на повышение престижа педагогических профессий, популяризацию передовых идей в области профессионального образования и подготовки кадров, а также изучение и внедрение лучших педагогических практик. Региональным оператором данного конкурса является ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки РБ.

Ранее сообщалось, что Гульназ Кураева представит Башкирию в финале конкурса «Воспитатель года России».

Автор:Альфия Аглиуллина
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