Мэрия Уфы разрешила разработку квартала в Нижегородке

Постановлением администрации Уфы ООО «Кайрос» разрешена разработка проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами Рижская, Деревенская переправа, планируемой улицей, рекой Белой в микрорайоне Нижегородка. Ориентировочная площадь участка составляет 81,7 га. Документ опубликован на сайте администрации города.

Заказчик обязан провести на данной территории инженерные изыскания и выполнить документацию по планировке согласно градостроительному заданию. Проект необходимо представить в Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы в течение 18 месяцев.

Согласно характеристике участка, содержащейся в градостроительном задании, данная территория разделена на зоны, пригодные для индивидуальной жилой застройки, строительства многоквартирных домов, а также для комплексного благоустройства в рекреационных целях, например, создания парков, скверов.

Ранее «Башинформ» сообщал о планах по реконструкции путепровода в Нижегородке.