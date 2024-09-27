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27 Сентября , 12:06

Мэрия Уфы разрешила разработку квартала в Нижегородке

приложение к постановлению администрации Уфы план участка
план участкаФото:приложение к постановлению администрации Уфы

Постановлением администрации Уфы ООО «Кайрос» разрешена разработка проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами Рижская, Деревенская переправа, планируемой улицей, рекой Белой в микрорайоне Нижегородка. Ориентировочная площадь участка составляет 81,7 га. Документ опубликован на сайте администрации города.

Заказчик обязан провести на данной территории инженерные изыскания и выполнить документацию по планировке согласно градостроительному заданию. Проект необходимо представить в Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы в течение 18 месяцев.

Согласно характеристике участка, содержащейся в градостроительном задании, данная территория разделена на зоны, пригодные для индивидуальной жилой застройки, строительства многоквартирных домов, а также для комплексного благоустройства в рекреационных целях, например, создания парков, скверов.

Ранее «Башинформ» сообщал о планах по реконструкции путепровода в Нижегородке.  

Автор:Роман Якимчук
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