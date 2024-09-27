Индексация зарплат, страховка в такси: в октябре вступят в силу новые законы

Зарплаты и пенсии вырастут

1 октября на 5,1% будут проиндексированы зарплаты работникам федеральных учреждений. Речь идет о медработниках клинических центров, преподавателях федеральных вузов, работниках гидрометеорологической службы, тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры, а также о гражданском персонале силовых ведомств.

Для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%. Таким образом, пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%.

Пиратские сайты продолжат блокировать

Копии пиратских сайтов будут блокироваться напрямую Роскомнадзором. Это позволит значительно ускорить ограничение доступа к «зеркалам» сайтов. Обязанность прекратить в поисковой системе выдачу сведений о сайте, являющемся копией заблокированного, возлагается на всех операторов таких систем.

Использовать произведения литературы, фото или музыкальные композиции, авторы которых неизвестны, но у которых еще не истек срок охраны прав, можно будет легально. Для этого придется обратиться в специальную аккредитованную организацию. Отчисления пойдут на банковские счета, и автор, если его установят, сможет получить свои средства.

Страхование по-новому

Ряд нововведений ожидается в сфере страхования. Так, граждане смогут бесплатно получать сведения о себе из автоматизированной информационной системы (АИС), содержащей сведения о договорах по определенным видам страхования. В электронном виде такие данные можно будет получить без ограничений, а на бумажном носителе — не чаще двух раз в год. Страховщикам данные предоставят за плату.

Вводится тестирование физлиц, приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. В некоторых случаях оно не потребуется, например, если покупатель имеет статус квалифицированного инвестора. Если необходимое тестирование не проводили, то от договора можно отказаться и вернуть страховую премию.

30 октября истекает срок, в течение которого лица, получившие разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси до 1 сентября 2024 года, обязаны заключить договор ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами) и представить информацию о нем в уполномоченный орган. В противном случае разрешение приостановят и аннулируют.

Изменения в налогах и платежах

В октябре вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, в частности, при реализации автомобилей и мотоциклов, приобретенных для перепродажи, налоговая ставка определяется как процентное отношение ставки 20% к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на размер указанной налоговой ставки. Изменяется перечень операций, освобождаемых от НДС.

Вводится контроль за деятельностью платежных агентов. В частности, предусмотрено создание саморегулируемой организации (СРО) операторов по приему платежей. Она будет обязана контролировать соблюдение ее членами установленных требований и принимать меры в случае нарушений.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, отнесенные Банком России к высокому уровню риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени такого риска.

Кроме того, будут уточнены правила участия в закупках юридических лиц, а также порядок рассмотрения жалобы на действия (бездействие) субъекта контроля в сфере закупок по существу. У Росгвардии появятся собственные информационные системы в сферах оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности, вневедомственной охраны, госконтроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК, за деятельностью подразделений охраны юрлиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Будет также устранено дублирование полномочий полиции и надзорных органов при производстве по делам об административных правонарушениях.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Госдума рассмотрит закон о запрете пропаганды чайлдфри.