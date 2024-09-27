Глава Башкирии ушел в плановый отпуск

Глава Башкирии Радий Хабиров ушел в плановый отпуск до 5 октября. При этом вопросы социально-экономического развития республики неизменно находятся на ежедневном контроле руководителя региона. Об этом сообщили в пресс-службе Главы республики.

Напомним, что до конца года в Уфе пройдёт целый ряд масштабных мероприятий. В их числе – международный форум «Россия – спортивная держава» с заседанием Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, а также юбилейный XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В пресс-службе пояснили, что все эти события требуют большой подготовки и внимания со стороны Главы республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, какие спортивные объекты примут участников форума.