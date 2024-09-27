Брак жительницы Башкирии и иностранца признали недействительным

Благовещенский районный суд признал брак между местной жительницей и иностранцем недействительным — запись аннулировали. В обосновании иска указано, что прокуратура провела проверку по информации о выявлении факта заключения брака между гражданкой России и жителем Азербайджана, имеющим на территории иностранного государства уже зарегистрированный брак.

Известно, что в ЗАГС женщина принесла фиктивную справку о беременности, чтобы ускорить процесс. По данному факту дознаватель уже возбудил уголовное дело по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Затем иностранец обратился в УВМ МВД по РБ с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без квоты, в связи с зарегистрированным браком, которое ему было выдано. Но полиция выяснила, что он уже состоит в законных отношениях с другой женщиной. По российскому законодательству не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке.

В итоге фиктивный брак, который был заключен не для создания семьи, а для получения гражданином Азербайджана гражданства РФ, расторгли. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее Башкирия предложила ограничить въезд мигрантам, судимым за тяжкие преступления.