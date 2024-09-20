Башкирия предложила ограничить въезд мигрантам, судимым за тяжкие преступления

Депутаты Госсобрания Башкирии внесли в Госдуму проект федерального закона, который предполагает изменения в федеральных законах «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Новый законопроект призван улучшить состояние миграционной сферы в части обеспечения безопасности и правопорядка, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, депутаты Башкирии предлагают установить ограничение для иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в страну, на получение разрешения на временное проживание, в том числе для получения образования, вида на жительство и разрешения на работу в случае наличия любой, в том числе снятой или погашенной, судимости за ряд наиболее опасных преступлений.

В их числе – грабеж, разбой, умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, тяжкие или особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против общественной безопасности, против здоровья населения и общественной нравственности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, совершенные как на территории России, так и за ее пределами.

Отмечается, что данное предложение вызвано ростом преступлений, совершаемых мигрантами в стране (так, в 2023 году он составил 75%). Тенденция роста числа и тяжести совершаемых преступлений и общественный запрос диктуют необходимость усиления мер по обеспечению национальной безопасности. В то же время, данная мера позволит перераспределить миграционные потоки в пользу лояльных и законопослушных людей, с уважением относящихся к традициям, истории, культуре и законам нашей страны.

Ранее «Башинформ» рассказывал о поручении Главы Башкирии Радия Хабирова по выстраиванию эффективной работы с мигрантами в Башкирии.