В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили о самочувствии заболевшего COVID-19 XEC

В России выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC — в Уфе и Ростовской области. В региональном Роспотребнадзоре сообщили о том, что заболевший с симптомами ОРВИ обратился в медорганизацию города в августе. Для установления диагноза медики провели ПЦР-тестирование и выявили у больного COVID-19.

«В рамках мониторинга материал от больного направлен на исследование в Научно-исследовательский институт Роспотребнадзора, где выявили вариант штамма "омикрон" XEC. Заболевший перенес инфекцию в легкой форме. Лечение проходил амбулаторно. Все необходимые противоэпидемические меры были приняты своевременно», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Между тем, по данным ежедневного мониторинга управления Роспотребнадзора по РБ, преобладающим штаммом в республике является «омикрон» — 98%.