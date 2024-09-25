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25 Сентября , 09:18

В Уфе выявили случай заражения новым вариантом коронавируса XEC

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В России выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC — в Уфе и Ростовской области. Об этом сообщили в РИА Новости, ссылаясь на информацию пресс-службы Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзором в постоянном режиме осуществляется молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России. Так, зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе», — заявили в ведомстве.

XEC — новый вариант SARS-CoV-2. Это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. Среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. XEC был впервые обнаружен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор был выявлен в нескольких странах. Самые ранние случаи заболевания этим вариантом были зарегистрированы в Италии в мае, однако эти образцы были загружены в международную базу данных GISAID, отслеживающую варианты SARS-CoV-2, только в сентябре. Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии число инфицированных коронавирусом за сутки выросло до 254 человек.

Автор:Дарья Субботина
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