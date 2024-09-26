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26 Сентября , 13:48

В районе Башкирии открыли памятник пожарным

госкомитет РБ по ЧС
Фото:госкомитет РБ по ЧС

В Учалинском районе Башкирии 25 сентября состоялось торжественное открытие памятника пожарным. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, он установлен на территории пожарной части села Миндяк в честь героизма пожарных-огнеборцев, чья работа — подвиг, а главная награда — спасенная человеческая жизнь.

Также на территории пожарной части работники подразделения высадили ели. Деревья станут символом благодарности и памяти о тех, кто ежедневно рискует своими жизнями ради безопасности других.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что уфимцам расскажут о безопасности в природной среде.

госкомитет РБ по ЧС
Фото:госкомитет РБ по ЧС
Автор:Дарья Субботина
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